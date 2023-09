Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : pullback sur 28,3E information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 13:39









(CercleFinance.com) - Ubisoft ricoche sous 29,2E et amorce un pullback pullback sur 28,3E: le titre ne fait que revenir au milieu de la fourchette 27/29,2E en construction depuis le 4 août dernier.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -1.89%