Ubisoft : plafonne sous les 27En, surveiller 24,8E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Ubisoft a buté à 5 reprises sur le palier des 27E (au niveau du 'gap' des 26,94E du 5 janvier dernier) du 9 au 15 avril et cela commence à ressembler à un rounding-top.

Il faudra surveiller les 25,4E puis surtout la réaction au contact de l'ex-résistance des 24,8E testée le 3 avril: faute de rebond, le prochain objectif pourrait se situer vers 22E (plancher du 24 mars dernier).





