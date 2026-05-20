Ubisoft : perte opérationnelle record en 2025-26, rebond attendu pas avant 2027-28

par Coralie Lamarque, Leo Marchandon et Zakarya Meliani

Ubisoft UBIP.PA a fait état mercredi d'une perte opérationnelle record pour son exercice fiscal 2025-2026, alors que l'éditeur de jeux vidéo est engagé dans une profonde réorganisation dont les bénéfices ne sont pas attendus avant l'exercice 2027-2028.

Le résultat opérationnel IFRS du groupe français est ressorti à -1,32 milliard d'euros pour l'exercice 2025-26, contre -196,5 millions d'euros un an plus tôt.

Fin janvier, Ubisoft a annoncé une réorganisation majeure, comprenant un nouveau modèle opérationnel structuré autour de cinq Creative Houses et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux.

Ubisoft prévoit d'achever l'exécution de cette transformation au cours de l'exercice 2026-27, qui sera marqué par un calendrier de nouvelles sorties plus limité, la poursuite des investissements en amont de sorties plus importantes en 2027-2028 et des coûts de restructuration.

Le groupe dit ainsi tabler pour l'exercice en cours sur un net bookings en baisse autour de 9% ("pourcentage à un chiffre élevé") et une marge opérationnelle non-IFRS négative "d'un pourcentage à un chiffre élevé".

"Cette année devrait ainsi constituer un point bas dans notre trajectoire de free cash-flow, compte tenu d'un calendrier de sorties limité et de coûts de restructuration", a déclaré dans un communiqué Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général du groupe, à propos des perspectives 2026-2027.

Ubisoft prévoit un retour à une génération de free cash-flow et à un EBIT non-IFRS positif à compter de l'exercice 2027-28.

Pour le premier trimestre 2026-27, le groupe table sur des net bookings aux alentours de 250 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Leo Marchandon et Zakarya Meliani, édité par Blandine Hénault)