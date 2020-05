Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft pénalisé après l'abaissement de son objectif de bénéfice 2021 Reuters • 15/05/2020 à 11:45









UBISOFT PÉNALISÉ APRÈS L'ABAISSEMENT DE SON OBJECTIF DE BÉNÉFICE 2021 PARIS (Reuters) - Ubisoft recule vendredi en Bourse après avoir abaissé sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2020-2021 malgré un contexte considéré comme favorable aux éditeurs de jeux vidéo en raison des mesures de confinement L'action perd 2,86% à 67,2 euros à 11h27, l'une des plus fortes baisses de l'indice parisien SBF 120, qui gagne au même moment 1,07%. Ubisoft a annoncé jeudi prévoir un résultat d'exploitation 2021 compris dans une fourchette de 400 à 600 millions d'euros contre 600 millions d'euros précédemment, un nouvel objectif qualifié de prudent par plusieurs intermédiaires. Une telle prévision pourrait faire baisser le titre, offrant ainsi une opportunité d'achat, selon Credit Suisse, qui reste à "surperformer" sur la valeur avec un objectif de cours inchangé à 76 euros. JPMorgan, qui maintient également son objectif de cours inchangé, à 79 euros, dit estimer qu'il est plus important pour Ubisoft de se concentrer sur la qualité de ses produits plutôt que d'annoncer à la hâte des objectifs aléatoires. Un Ebit dans le bas de la fourchette serait une déception tandis qu'un résultat dans le haut serait conforme aux attentes, selon Barclays, qui reste à "pondération en ligne" avec un objectif de cours à 66 euros. "Nous ne pensons pas que le marché s'attendait à un tel degré de prudence étant donné un élan à court terme porté par les mesures de confinement", écrit l'analyste de la banque britannique, qui relève des performances supérieures aux attentes au quatrième trimestre 2020. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -2.43%

