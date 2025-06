Ubisoft: opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Ubisoft fait part du lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international, visant à 'renforcer l'actionnariat salarié afin d'associer plus étroitement les collaborateurs au développement et aux résultats futurs du groupe'.



Le nombre total maximal d'actions à émettre dans le cadre de l'offre a été fixé à 2.000.000, soit environ 1,53% du capital social de l'éditeur de jeux vidéo (sur la base du nombre d'actions en circulation au 28 février dernier).



Selon le calendrier indicatif, la période de réservation se déroulera du 19 juin au 7 juillet inclus, et la période de souscription/révocation, du 14 au 26 août inclus, pour une augmentation de capital prévue le 24 septembre.





