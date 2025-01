Ubisoft: nouveau report de "Assassin's Creed Shadows", des "options stratégiques" explorées pour l'avenir

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft a de nouveau reporté jeudi la sortie du prochain épisode de la saga "Assassin's Creed", calée désormais au 20 mars, ce qui, combiné à d'autres déconvenues, le conduit à abaisser ses objectifs financiers.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Confronté à des "ventes plus faibles que prévues pendant les fêtes de fin d'année" de "Star Wars Outlaws" et l'arrêt de "XDefiant", Ubisoft a également indiqué étudier "diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes, afin d'extraire la meilleure valeur possible pour les parties prenantes".

Le fabricant, qui employait 18.666 salariés dans le monde à fin septembre et environ 4.000 en France, fait l'objet de rumeurs de rachat qui se sont multipliées ces derniers mois, notamment par le géant chinois de la tech Tencent et la famille Guillemot.

Plusieurs options seraient sur la table, notamment un rachat et une sortie de la Bourse.

"Nous avons pris des mesures importantes pour réorganiser le groupe afin d'offrir aux joueurs la meilleure expérience qui soit, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur", a précisé le PDG Yves Guillemot dans un communiqué.

L'éditeur français, qui joue gros avec le nouvel épisode de sa plus grosse franchise, "Assassin's Creed Shadows", a décidé de repousser encore d'un mois sa sortie pour "mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois, et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu", a ajouté M. Guillemot.

La sortie était initialement prévue le 12 novembre, et avait déjà été reportée au 14 février.

Le groupe a également indiqué que le "net bookings" (son indicateur de référence, NDLR) du troisième trimestre de son exercice 2024-2025 (clos le 31 mars) est désormais attendu à environ 300 millions d'euros, contre les 380 millions initialement prévus.

Cela "reflète principalement des ventes plus faibles que prévues pendant les fêtes de fin d'année, notamment pour Star Wars Outlaws", ainsi que l'annonce en décembre de l'arrêt de son jeu de tir en ligne "XDefiant".

Ce flop a conduit à la suppression de 277 postes et la fermeture des trois studios de production, notamment à San Francisco et à Osaka.

Sur l'année, Ubisoft attend désormais un "net bookings" à "environ 1,9 milliard d'euros".