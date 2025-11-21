 Aller au contenu principal
Ubisoft-Net bookings au-dessus des attentes au T2, reprise de la cotation
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 08:40

Ubisoft UBIP.PA a fait état vendredi de net bookings en hausse et au-dessus des attentes au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels, le groupe français de jeux vidéo annonçant par ailleurs la reprise imminente de la cotation de ses actions interrompue la semaine dernière.

Le créateur des d'Assassin's Creed ou Lapins Crétins a fait état de réservations nettes ("net bookings") à 490,8 millions d'euros, en hausse de 39% sur un an et dépassant largement ses propres estimations (450 millions d'euros).

Après un premier trimestre en-dessous des attentes, Ubisoft fait état de net bookings à 772 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 20% par rapport à l’an dernier, avec 34 millions de MAU et 88 millions d’utilisateurs uniques sur consoles et PC, en légère baisse hors XDefiant.

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur des réservations nettes à environ 305 millions d'euros.

L'éditeur de jeux vidéo avait annoncé la

semaine dernière

le repport de la publication de ses résultats pour le premier semestre. Lors d'une conférence de presse vendredi, le directeur financier Frederick Duguet a déclaré que la publication des résultats au premier semestre a été retardée en raison de la nomination d'un nouvel auditeur.

Ubisoft avait également demandé la semaine à Euronext la suspension de la cotation de ses actions et de ses obligations jusqu’à la diffusion de ses chiffres.

L'éditeur de jeux vidéo a déclaré vendredi dans un communiqué que la cotation de ses actions doit reprendre à 10h00 CET.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025-2026. A la suite de la clôture de la transaction avec Tencent, le groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée non-IFRS autour de zéro.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

