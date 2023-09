Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ubisoft: le titre recule, Morgan Stanley se tient à l'écart information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 14:19

(CercleFinance.com) - Ubisoft accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 vendredi, pénalisé par des commentaires prudents des analystes de Morgan Stanley, qui expliquent préférer se tenir à l'écart du titre.



Vers 14h10, l'action du concepteur de jeux vidéo lâche 2,3% alors que le SBF 120 progresse de 1,5%.



Les analystes de Morgan Stanley ont initié ce matin la couverture de la valeur avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 31,5 euros.



Dans une note, le bureau d'études reconnaît que le groupe français dispose d'un vaste marché et d'un levier potentiel au niveau de ses coûts, mais également qu'il est également bien placé, aussi bien d'un point de vue culturel que technologique, pour bénéficier de l'émergence de l'IA.



Morgan Stanley rappelle par ailleurs que le bilan opérationnel de l'entreprise s'est avéré décevant récemment, et ce alors que la concurrence sur son marché demeure toujours aussi féroce.



Pour le cabinet de recherche, le profil à court terme du groupe n'est pas sans risque, au moment où celui-ci tente de relancer sa dynamique de croissance avec de nouveaux titres.



'Il est également possible que l'évolution des goûts des consommateurs s'éloignent du positionnement historique d'Ubisoft, qui s'est fait connaître pour ses univers immenses, détaillés et ouverts', conclut-il.