Ubisoft: le titre monte, Stifel passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft grimpe mardi à la Bourse de Paris, dopé par un relèvement du conseil des analystes de Stifel, passés à l''achat' sur le concepteur de jeux vidéo.



Vers 11h45, la valeur s'adjuge pas loin de 5%, signant au passage l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.



Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, le bureau d'études met en évidence une 'visibilité accrue' concernant le calendrier des futures sorties du groupe, à commencer par les très anticipés 'Star Wars Outlaws' et 'Assassin's Creed Red', qui arriveront selon lui sur le marché à un période calme pour le secteur.



Stifel juge par ailleurs que la valorisation de l'action est attractive, avec des multiples boursiers qui évoluent désormais à des niveaux proches de leurs plus bas historiques.



Son nouvel objectif de cours de 28 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de plus de 30% par rapport au cours de la veille.



Ubisoft doit publier les résultats de son exercice 2023/2024 le 15 mai.





