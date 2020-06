Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft lance une enquête sur des allégations de harcèlement Reuters • 26/06/2020 à 17:37









PARIS, 26 juin (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA a dit enquêter sur des allégations de mauvaise conduite au sein de la société de jeux vidéos, alors que des médias évoquent des accusations de harcèlement sexuel. "Nous avons lancé une enquête sur ces allégations avec l'aide de consultants extérieurs spécialisés", a déclaré la société française dans un communiqué https://news.ubisoft.com/en-us/article/2wGgGs6XFuumpcVxg9OvgM/an-update-from-ubisoft?amp=1 diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. "En fonction de ses résultats, nous nous engageons à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées. Tant que l'enquête est en cours, nous ne pouvons faire davantage de commentaires", a ajouté Ubisoft. (Sudip Kar-Gupta, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +0.54%