Ubisoft: hausse de 14,3% du chiffre d'affaires semestriel

(CercleFinance.com) - Ubisoft publie un chiffre d'affaires de 836 ME au titre du premier semestre de son exercice 2023/24, en hausse de 14,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'éditeur annonce un niveau record de 'net bookings' au cours du semestre, à 822 ME, signalant une hausse de 17,6% en l'espace de douze mois.



Ubisoft met notamment en avant des 'net bookings' de 554,8 ME au 2e trimestre, en hausse de +36,6%, bien au-delà de l'objectif d'environ 350 ME, 'notamment grâce à des revenus beaucoup plus importants que prévu provenant du back-catalogue, venant de sa surperformance sous-jacente et de sa monétisation par le biais de partenariats'.



Au cours du premier semestre de son exercice fiscal, Ubisoft enregistre un résultat opérationnel (IFRS) de 16,1 ME (contre -215,3 ME un an plus tôt), et un résultat opérationnel non-IFRS de 43,5 ME (contre -139 ME un an plus tôt).



Par conséquent, le BPA dilué non-IFRS ressort à 0,01 euro (vs -0,93 euro un an plus tôt) et le BPA IFRS ressort à -0,28 euro, contre -1,58 euro précédemment.



Pour le 3e trimestre, Ubisoft anticipe un net bookings d'environ 610 ME et estime que 'la surperformance enregistrée au deuxième trimestre et la bonne dynamique actuelle des marques d'Ubisoft renforcent la confiance pour le reste de l'année'



Pour l'ensemble de l'exerice 2023/24, la société confirme ses prévisions de forte croissance du net bookings et de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 millions d'euros.





