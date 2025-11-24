 Aller au contenu principal
Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 10:58

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft UBIP.PA monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, le SBF 120 .SBF progresse de 0,21%.

Ubisoft a annoncé vendredi la finalisation de l’investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios, qui est bâtie autour des franchises Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six.

A la suite de l'accord, Tencent détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios.

L'accord comprend un investissement en numéraire de 1,16 milliard d'euros de la part de Tencent, a indiqué Ubisoft.

Dans un note, les analystes de Midcap Partners soulignent l'impact positif de l'opération sur le bilan d'Ubisoft ainsi que les résultats meilleurs que prévu publiés par la société vendredi.

Cependant, ils restent prudents en raison de la visibilité limitée sur la nouvelle structure, divisée en plusieurs plusieurs "Creative Houses", qui sera dévoilée en janvier 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec la contribution de Jérôme Terroy, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SBF 120
6 024,08 Pts Euronext Paris -0,02%
UBISOFT
7,2800 EUR Euronext Paris +3,53%
