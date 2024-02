Ubisoft flambe après avoir rassuré sur ses perspectives

(AOF) - En tête de l’indice SBF 120, Ubisoft bondit de 16,62% à 23,23 euros; ses perspectives favorables reléguant au second plan des revenus légèrement inférieurs aux attentes sur la fin 2023. Entre octobre et décembre, l’éditeur de jeux vidéo a enregistré un recul de 13,8% de ses net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - à 626,2 millions d'euros. S’ils ont dépassé l’objectif d’environ 610 millions d'euros du groupe, le consensus était légèrement plus élevé à 640 millions d'euros.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege en soutien

UBS souligne que la performance globale des nouveaux titres n'a pas été à la hauteur des anticipations, ce qui a été en partie compensée par le catalogue existant. TP Icap Midcap souligne les bonnes performances de Tom Clancy's Rainbow Six Siege et de la franchise Assassin's Creed.

Côté perspectives pour l'exercice 2023-2024, l'éditeur de jeux vidéo a confirmé ses objectifs de forte croissance du net bookings et de résultat opérationnel ajusté d'environ 400 millions d'euros.

Cette confirmation a rassuré les investisseurs. Deutsche Bank explique qu'ils craignaient une révision à la baisse des objectifs et rappelle la chute d'environ 30% de l'action au cours des 4 derniers mois.

Des net bookings record attendus sur l'exercice

Ubisoft a indiqué prévoir un net bookings en forte hausse au quatrième trimestre, ce qui conduira à un net bookings annuel record. Le groupe bénéficiera du lancement de Prince of Persia: The Lost Crown et de Skull and Bones. Sa performance sera aussi soutenue par le "catalogue existant et des partenariats importants, y compris la concession de droits de streaming pour les jeux Activision Blizzard pour consoles et PC", signale UBS.

"A cet égard, nous estimons que ces partenariats devraient contribuer à hauteur de plus de 170 millions d'euros aux réservations nettes du quatrième trimestre, tout en étant fortement margés ", précise Deutsche Bank.

L'analyste rappelle que le groupe français a réalisé ses revenus les plus élevés lors de l'exercice 2021 avec 2,24 milliards d'euros. Les commentaires de la direction impliquent donc au moins 790 millions d'euros de net bookings sur le trimestre en cours. Ce montant est supérieur de 33% au consensus de 593 millions d'euros.

S'agissant de l'exercice suivant, si l'étendue du "line-up" sera révélée en mai, il comprendra notamment Assassin's Creed codename Red et Star Wars Outlaws du côté premium et The Division Resurgence et Rainbow Six Mobile du côté free-to-play.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, the Crew, Ghost Recon, Rainbow 6 … ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Md€ réparti entre l’Amérique du nord pour 51 %, l’Europe pour 30 % et le reste du monde ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue »), rentabilité via la digitalisation ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot ;

- Bilan solide, avec 1,8 Md€ de capitaux propres, 331M€ de dette nette et 1,5 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Priorités stratégiques révisées début 2023 :

- construction de marques et de services Live plus puissants, d’où l’arrêt du développement de 7 projets,

- concentration sur moins de titres, d’où la dépréciation d’environ 500 M€ de R&D capitalisée, concernant les jeux premium et Free-to-Play,

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de + 200 M€ de la base de coûts non-variables de plus de 200 millions d’euros au cours des deux prochaines années ;

- Stratégie d'innovation :

- « Lead associate » pour les 45 studios de création,

- technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Web3 ,le Voxel et le cloud computing avec Scalar…,

- soutien aux start-up : 6 à 10 incubées chaque année ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 (vs 2019) ;

- Montée rapide du mobile dans le net booking (27 %), égal au chiffre d’affaires annuel.

Défis

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Après les déceptions commerciales de l’hiver, quel accueil du public à Skull and Bones dont le lancement a été une fois de plus reporté ;

- Dégradation du climat social, notamment en France ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec le Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Après une perte opérationnelle au 1er semestre, abaissement des objectifs :

- 3ème trimestre 2022-2023 : net booking de 725 M€,

- exercice 2022-23 : recul de + 10 % des ventes, bénéfice opérationnel autour de 400 M€ et perte nette de 500 M€ ;

- Fortes attentes pour 2023-24 avec les sorties d'Assassin's Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, Skull and Bones.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.