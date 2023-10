Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ubisoft: finalise la transaction avec Activision Blizzard information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 16:53

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce aujourd'hui la finalisation de la transaction avec Activision Blizzard prévoyant que Ubisoft obtienne les droits de streaming cloud pour ' Call of Duty ' et tous les autres jeux d'Activision Blizzard qui sortiront au cours des 15 prochaines années. ' Ces droits existeront à perpétuité ', souligne Ubisoft.



La finalisation de l'opération intervient après que la CMA (l'Autorité de la concurrence et des marchés) a approuvé l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft (à l'exclusion des droits de streaming cloud hors EEE) et après la confirmation par Microsoft de la finalisation de cette opération.



'Chez Ubisoft, nous sommes fermement convaincus du fort potentiel du marché du cloud gaming dans les années à venir', a expliqué Yves Guillemot, co-fondateur et directeur d'Ubisoft.



' Maintenant que la transaction est finalisée, nous allons commencer à travailler sur les aspects opérationnels du transfert de ces jeux sur Ubisoft+, notre service d'abonnement et notre écosystème de distribution exclusifs ', a-t-il ajouté.