Ubisoft dévoile sa réorganisation, objectifs révisés

Ubisoft UBIP.PA a annoncé mercredi un nouveau modèle opérationnel et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux, tout en révisant ses perspectives financières.

Dans un communiqué, l'éditeur déclare que cette réorganisation comprend la fermeture du studio mobile de Halifax actée début janvier et du studio de Stockholm, ainsi que des restructurations dans les studios d'Abou Dhabi, RedLynx (Helsinki, Finlande) et Massive (Malmö, Suède).

"En ce qui concerne les projets qui sont annulés, certaines personnes seront réaffectées à d'autres grands projets et d'autres pourraient quitter l'entreprise", a déclaré le directeur financier Frederick Duguet, lors d'une conférence de presse mercredi.

La nouvelle organisation, articulée autour de cinq "creative houses", sera opérationnelle début avril.

Pour l'exercice 2025-2026, l'éditeur de jeux vidéo table désormais sur des net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, soit une réduction d'environ 330 millions d'euros de la marge brute par rapport aux précédents objectifs.

Le groupe a également déclaré se fixer un nouvel objectif de réduction de sa base de coûts fixes d'au moins 200 millions d'euros supplémentaires sur les deux prochaines années.

"Les prévisions précédemment communiquées pour l'exercice FY2026-27 ne constituent plus une référence appropriée" et le groupe "les mettra donc à jour en mai 2026", indique Ubisoft.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Léo Marchandon ; édité par Sophie Louet)