Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: des nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce son intention de proposer pour sa prochaine AG annuelle de septembre, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, à savoir Katherine Hays et Olfa Zorgati, dotées chacune d'une solide expérience de dirigeantes à l'international.



Ces candidates succéderont à Didier Crespel et Florence Naviner. Si l'assemblée approuve leur nomination, la moitié des membres indépendants du conseil d'administration aura été renouvelée au cours des 12 derniers mois.



Claude France, qui a rejoint le conseil d'administration de l'éditeur de jeux vidéo en juillet 2022, sera par ailleurs nommée administratrice référente indépendante et présidente du comité d'audit et des risques.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +0.20%