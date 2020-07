Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft-Départ de plusieurs cadres après des accusations de harcèlement Reuters • 12/07/2020 à 02:17









12 juillet (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA a annoncé dimanche le départ de plusieurs cadres du groupe après avoir mené une enquête sur des accusations de "mauvaise conduite et de comportements inappropriés", que des articles de presse avaient précédemment décrites comme des accusations de harcèlement sexuel. L'éditeur de jeux vidéos a dit avoir décidé de "changements importants" afin d'"améliorer et renforcer sa culture d'entreprise" et réaffirmer son engagement à "favoriser un environnement sûr pour tous". Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, l'entreprise indique que Serge Hascoët a choisi de démissionner de son poste de directeur créatif avec effet immédiat et que la responsable monde des ressources humaines, Cécile Cornet, a démissionné de ce poste "dans l'intérêt de l'unité du groupe". Le dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, Yannis Mallat, quitte lui aussi ses fonctions avec effet immédiat, précise le communiqué. "Les récentes allégations apparues au Canada à l'encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités", est-il écrit. (Aishwarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -1.70%