Ubisoft: démarrage vigoureux pour The Crew Motorfest information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Ubisoft revendique une dynamique de démarrage vigoureuse pour The Crew Motorfest, la nouvelle expérience de conduite en monde ouvert de sa franchise The Crew, avec une réception positive à la fois par les critiques et les joueurs.



L'éditeur précise qu'au sein de la franchise, le jeu 'est le titre le mieux noté et a connu la meilleure première semaine en termes de ventes d'unités totales, de dépenses des consommateurs et de taux d'adoption du pass saisonnier'.



'Plus de 40 millions de joueurs ont rejoint la franchise depuis 2014, battant des records d'utilisateurs moyens mensuels en juillet de cette année, plus de cinq ans après le lancement de The Crew 2', ajoute Ubisoft.