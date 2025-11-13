 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 228,00
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft décale la publication de ses résultats pour le S1
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:13

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft

UBIP.PA a annoncé jeudi le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26.

Dans un communiqué, le groupe indique également avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.

"Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation", est-il ajouté.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris -0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank