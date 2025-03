Ubisoft: création d'une filiale dédiée à plusieurs marques information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce la création d'une filiale dédiée regroupant ses marques Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six, dans laquelle Tencent investira 1,16 milliard d'euros pour y détenir un intérêt économique d'environ 25%.



Cette transaction valorise l'entité à une valeur d'entreprise 'pre-money' d'environ quatre milliard d'euros, impliquant un multiple de net bookings moyen sur les exercices 2023 à 2025 d'environ quatre fois.



Le produit de l'opération sera utilisé pour renforcer le bilan d'Ubisoft en réduisant de manière significative sa dette nette consolidée, accélérer sa transformation et soutenir la croissance de certaines franchises choisies.



La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2025. La nouvelle filiale disposera d'une équipe de direction dédiée, supervisée par un conseil d'administration, et son siège sera établi en France.





