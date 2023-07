Ubisoft: confirme ses objectifs financiers pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 288,9 ME au premier trimestre 2023-24, en baisse de -9,2% (-8,2 % à taux de change constants) par rapport aux 318,2 ME réalisés au premier trimestre 2022-23.



Le net bookings du premier trimestre 2023-24 s'inscrit à 267,7 ME, supérieur à l'objectif d'environ 240,0 ME et en baisse de -8,7% (-7,7% à taux de change constants) par rapport aux 293,3 ME réalisés au premier trimestre 2022-23.



Le net bookings du deuxième trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 350 ME. La Société confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023-24. Elle prévoit une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME.