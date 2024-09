Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: ça se gâte de nouveau, le plancher des 11,3E menacé information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Ubisoft a échoué de peu sous les 13E et bascule de nouveau dans une séquence baissière: et ça se gâte de nouveau avec l'ouverture d'un 'gap' sous les 11,865E.

Le plancher historique des 11,3E du 16 septembre est directement menacé : une cassure validerait un nouveau potentiel de baisse jusque sur 10E, et très probablement 9,7E (par report d'amplitude).



Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 11,66 EUR Euronext Paris -2,55%