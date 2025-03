Ubisoft bondit en bourse avec la création d′une filiale avec Tencent

L′éditeur de jeux vidéo annonce la création d′une filiale qui regroupera les plus belles franchises avec Tencent.

Son actualité. Après des semaines de rumeurs, l'éditeur français a confirmé la création prochaine d'une nouvelle filiale dans laquelle seront transférées ses trois franchises les plus porteuses (Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six).

Une entité dans laquelle Tencent (déjà actionnaire de référence d' Ubisoft autour de 17%) investira 1,16 milliard d'euros pour une participation minoritaire (environ 25%).

Selon les dirigeants, cette transaction valorise la nouvelle filiale à une valeur d'entreprise d'environ 4 milliard d'euros dépassant de loin la capitalisation boursière actuelle d'Ubisoft (1,8 milliard d'euros).

Le groupe français contrôlera cette nouvelle entité à 75% avec un engagement de conserver la majorité du capital pendant 2 ans.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2025. Dans le communiqué, le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot qualifie cette dernière de «nouveau chapitre» de l'histoire de l'entreprise.

Le marché apprécie et l'action s'adjuge plus de 10%, soit un gain de 40% en six mois. Il est vrai qu'elle a récemment bénéficié de l'excellent accueil du nouveau jeu tiré de l'univers Assassin's Creed sorti le 20 mars dernier.

Mais le titre perd encore 37% sur un an et 64% sur trois ans.

Une filiale stratégique

Notre analyse. La création de cette filiale est déterminante pour l'avenir de l'éditeur français mais cette opération rend encore plus compliquée la structure d'Ubisoft qui verrouille encore plus son capital au profit de Tencent, explique dans une note un analyste d'Oddo BHF.

Cette opération présente toutefois le gros avantage de sortir l'éditeur de jeux vidéo d'une situation financière compliquée et d'assurer les prochains développements des futurs jeux.

Elle va réduire la dette nette d'Ubisoft qui atteint 1,4 milliard d'euros à fin septembre 2024. Malgré cette opération capitalistique, le broker laisse inchangé son objectif de cours à 12 euros.

De notre côté, nous vous conseillons de vendre l'action en raison d'une réduction de la prime spéculative. De plus, les dirigeants s'attendent à un flux de trésorerie libre proche de l'équilibre pour l'exercice en cours. Mais les analystes restent sceptiques...

Indicateurs Réalisé 2024 Estimation 2025 Estimation 2026 Chiffre d?Affaires 2 321,40 2 404,69 2 500,00 Résultat opérationnel 401,00 377,00 431,57 Bénéfice net par action (BNA) 1,70 1,53 1,77 Dividende par action 0,00 0,00 0,00 PER 7,04 7,82 6,76

Notre conseil