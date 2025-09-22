Ubisoft : bondit de +12% en 3 séances, teste 9,4E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:52
Valeurs associées
|9,5100 EUR
|Euronext Paris
|+5,27%
A lire aussi
-
Barbe et crâne rasés, Cédric est apparu lundi matin devant une cohue de journalistes, au premier jour de son procès à Albi pour le meurtre de son épouse Delphine, lors d'une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Un quinquagénaire accusé d'avoir tué il y a plus de trente ans une lycéenne, Nadège Desnoix, a clamé son innocence lundi à l'ouverture du procès devant la cour d'assises de l'Aisne, bien que son ADN l'incrimine. "Je reconnais avoir été sur les lieux mais je ne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer