Ubisoft : bondit de +12% en 3 séances, teste 9,4E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:52

Ubisoft vient de retracer son plancher annuel d'ouverture des 8,28E du 7 avril dernier puis bondit de +12% en 3 séances : le titre teste 9,4E et pourrait bientôt affronter la forte résistance des 9,75E, testée sans relâche 9 juin au 28 août, et à plusieurs reprises au mois de juillet.

Valeurs associées

UBISOFT
9,5100 EUR Euronext Paris +5,27%
