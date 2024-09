Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : BMO Capital au secours du titre, qui rebondit information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 14:47









Un événement Ubisoft (crédit photo : Ubisoft / ) Le titre Ubisoft reprend quelques couleurs mercredi après avoir perdu la moitié de sa valeur au cours des deux derniers mois en raison des craintes entourant les volumes de ventes de son dernier titre '"Star Wars Outlaws". A 14h30, l'action du spécialiste des jeux vidéo grimpe de 6%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 derrière Atos. La valeur accusait à la clôture d'hier soir un repli de près de 50% depuis le début de l'année, sur fond de de résultats décevants et de perspectives mitigées. Du fait de l'accueil maussade réservé par les critiques et les utilisateurs à "Star Wars Outlaws", sa chute s'est accentuée à la fin de l'été, ce qui a fait retomber l'action à des plus bas de dix ans. Avec un titre qui se traite maintenant à 2,7 fois l'Ebitda attendu à horizon 2026, la valorisation du concepteur de jeux vidéo est désormais devenue "trop bon marché pour être ignorée", estiment les équipes de BMO Capital. Le courtier américain relève en conséquence son opinion à "surperformance" contre "performance en ligne" jusqu'à présent, estimant qu'il est encore trop tôt pour enterrer la valeur.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 12,61 EUR Euronext Paris +6,55%