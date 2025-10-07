 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 972,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft: BlackRock détient moins de 5% des droits de vote
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 17:07

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 260 015 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 5,48% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

UBISOFT
9,7060 EUR Euronext Paris -0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank