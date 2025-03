Ubisoft: appel à une "manifestation des actionnaires" en mai

Le fonds d'investissement slovaque AJ Investments a appelé à une "manifestation des actionnaires" d' Ubisoft le 28 mai devant son siège à Montreuil, près de Paris, pour protester contre "les résultats financiers et l'orientation stratégique insatisfaisants de l'entreprise", a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi.

Cet actionnaire minoritaire du géant français des jeux vidéo, qui détient moins de 1% de son capital, entend dénoncer "la baisse de la valeur actionnariale d'Ubisoft, son exécution opérationnelle médiocre et son incapacité à s'adapter efficacement aux tendances du marché".

Avec des séries comme "Assassin's Creed", "Far Cry" ou "Rayman", "nous pensons qu'Ubisoft possède des franchises parmi les plus populaires de l'industrie du jeu vidéo", mais le groupe "est très mal géré par la direction actuelle", la famille Guillemot, qui est aussi l'actionnaire principal, estime le fonds slovaque.

En janvier, AJ Investments avait affirmé qu'il était soutenu par 15% des actionnaires du groupe.

Contacté par l'AFP, Ubisoft a rappelé qu'il examinait "différentes options stratégiques et capitalistiques" pour son avenir et qu'un comité indépendant avait été mis en place par le conseil d'administration pour superviser ce processus "afin d'extraire la meilleure valeur des actifs et des franchises d'Ubisoft pour toutes les parties prenantes".

Cet appel à la mobilisation survient alors que le groupe traverse une mauvaise passe financière après plusieurs lancements en demi-teinte, la fin de son jeu en ligne XDefiant et plusieurs mouvements de grève des salariés.

Alors que son action a baissé de près de 35% sur un an, Ubisoft est l'objet de rumeurs de rachat depuis plusieurs mois.

Le groupe a également fermé plusieurs studios à l'étranger ces derniers mois, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

Le géant français prépare le lancement le 20 mars de "Assassin's Creed Shadows", dernier opus de sa série phare, sur lequel il mise beaucoup pour se relancer.

Ubisoft, qui comptait fin septembre 18.666 salariés dans le monde, a lancé il y a près de deux ans un plan d'économies au niveau mondial menant au départ de près de 2.000 salariés, via des départs non remplacés et des licenciements.