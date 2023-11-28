Ubisoft annonce le placement d'obligations pour un montant nominal de €494,5 millions

Ubisoft Entertainment SA
UBIP.PA :
* ANNONCE LE SUCCES DU PLACEMENT D'OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (« OCEANES »)
* PLACEMENT D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031
* PLACEMENT D'OBLIGATIONS D'UN MONTANT NOMINAL DE 494,5 MILLIONS D'EUROS
* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE 100 000 EUROS
* LES OBLIGATIONS PORTERONT UN TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL DE 2,875%, PAYABLE SEMI-ANNUELLEMENT À TERME ÉCHU LE 5 JUIN ET LE 5 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE
* LE PRIX DE CONVERSION/D'ÉCHANGE DES OBLIGATIONS A ÉTÉ FIXÉ À 40,3413 EUROS, CORRESPONDANT À UNE PRIME DE 47,5% AU-DESSUS DU COURS DE RÉFÉRENCE
Texte original sur Eikon ID:nGNE6CRRwn Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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