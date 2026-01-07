 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
information fournie par Boursorama avec AFP 07/01/2026 à 16:16

En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts.

( AFP / PASCAL GUYOT )

( AFP / PASCAL GUYOT )

"Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. 71 postes seront concernés", a indiqué le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'éditeur explique avoir pris cette décision pour "rationaliser ses opérations, améliorer son efficacité et réduire ses coûts".

Fondé en 2010 puis racheté en 2015 par l'entreprise française, le studio Ubisoft Halifax était spécialisé dans les titres mobiles free-to-play (jeux gratuits avec achats optionnels).

Il a notamment travaillé sur "Rainbow Six Mobile", déclinaison sur téléphone portable du jeu de tir à succès d'Ubisoft, attendu pour le 23 février prochain.

En décembre, une grande partie des employés du studio ont rejoint le syndicat canadien Game & Media Workers Guild of Canada (CWA Canada), une première pour le groupe en Amérique du Nord.

Ubisoft, qui compte plusieurs studios au Canada et aux États-Unis, précise que le processus ayant mené à la fermeture du studio était déjà lancé avant le début de sa syndicalisation.

"Nous nous engageons à accompagner tous les membres de l’équipe touchés par cette transition, notamment grâce à des indemnités de départ complètes et à une aide supplémentaire pour leur reconversion professionnelle", a-t-il également fait savoir.

Depuis 2023, l'éditeur français poursuit un plan de réduction des coûts qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs studios à l'étranger et le départ de plus de 3.000 salariés.

Le groupe, qui comptait fin septembre 17.097 employés, a également enclenché en octobre "un programme de départs volontaires ciblé" et "un projet de restructuration" dans ses studios du nord de l'Europe, notamment en Suède et en Finlande.

Ubisoft, dont l'action a plongé de plus de 50% en 2025, doit dévoiler en janvier les détails de sa nouvelle organisation, qui doit regrouper ses différents studios dans des "maisons créatives" plus agiles et autonomes.

Valeurs associées

UBISOFT
6,0700 EUR Euronext Paris -2,41%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • La gerbe de fleurs, notamment du mimosa, que Nicolas Charrier, le fils de Brigitte Bardot, a fait déposer à l'église pour les obsèques de l'actrice, le 7 janvier 2026 à Saint-Tropez, dans le Var ( AFP / - )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:15 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

  • ( AFP / REMY GABALDA )
    L'invalidation du plan social géant d'Auchan confirmée en appel par la justice
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:14 

    La cour administrative d'appel de Douai (Nord) a confirmé mercredi l'invalidation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'Auchan prévoyant la suppression de près de 2.400 postes, selon l'arrêt consulté par l'AFP. Qualifiant cette décision de "juridiquement incompréhensible", ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank