(CercleFinance.com) - L'accord de streaming avec Activision est salué par le marché, Ubisoft prend +10% à 29,5E, la séance faisait également apparaître un 'gap' à la hausse au-dessus de 27,3E.

L'objectif le plus immédiat est également un 'gap', celui laissé béant sous 29,61E le 2 août dernier.





