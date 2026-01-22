Ubisoft: -36% vers 4,3E, objectif 4E ?
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 09:48
Valeurs associées
|4,5430 EUR
|Euronext Paris
|-31,46%
A lire aussi
-
Le consortium formé d'Orange, Bouygues Telecom et Iliad, maison-mère de Free, indique jeudi mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms ... Lire la suite
-
"FAKE NEWS" : l'Élysée répond à Donald Trump qui se vante d'avoir forcé Emmanuel Macron à augmenter le prix des médicaments en France
À Davos, Donald Trump a de nouveau raconté comment, selon lui, il a forcé son homologue français à augmenter les prix de médicaments américains en France sous peine de droits de douane supplémentaires. Le compte officiel de l'Élysée à répondu sèchement à Donald ... Lire la suite
-
La banque espagnole Bankinter a annoncé jeudi avoir dégégé en 2025 plus d'un milliard d'euros de bénéfice net "pour la première fois", en 60 ans d'histoire. "Le groupe Bankinter clôt l'exercice 2025 avec une croissance à deux chiffres de son bénéfice, qui dépasse ... Lire la suite
-
Voitures électriques : le secteur minier demande une préférence européenne pour le lithium des batteries
Les industriels demandent qu'"au moins 20%" du lithium utilisé dans les batteries" soit "extrait, transformé ou retraité au sein de l'Union européenne". Afin de favoriser "le développement d'une industrie européenne compétitive du lithium", les fabricants de batteries ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer