Ubisoft: -36% vers 4,3E, objectif 4E ?
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 09:48

Ubisoft subi une des pires désintégration de son histoire (-36% vers 4,"%) après l'annonce du géant français des jeux vidéo de l'annulation du développement de six jeux vidéo et du report de la sortie de sept autres: le prochain objectif se situe désormais vers 4E (division par 2 depuis le pic des 8E du ' novembre dernier

UBISOFT
4,5430 EUR Euronext Paris -31,46%
