Ubisoft: -31% en ligne droite en quelques heures, teste 10E information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:29









(CercleFinance.com) - Incroyable séquence 'portes de saloon' sur Ubisoft qui bondit jusque vers 14,5E vendredi peu après l'ouverture (+13% et test de la résistance du 1er novembre ou 4 octobre 2024) puis qui clôture en repli de -1,8%.

Le titre enchaine ce lundi avec un plongeon de -20% vers 10,05E (-31% en ligne droite en quelques heures).

Ubisoft pulvérise l'ultime support à 12,15E -du 4 mars- pour retracer le plancher historique des 10,1E du 30/09/2024 : c'est vraiment le seuil à préserver à tout prix car ensuite, c'est le plongeon en terre inconnue.











