Ubisoft : -20%, teste 9E, au plus bas depuis décembre 2013

(CercleFinance.com) - Le report à mi-février du lancement de la nouvelle version d'Assassins Creed à mi-février (au lieu de la période des fêtes) avec 'profit warning' à la clé ne pardonne pas : Ubisoft dévisse de -21% vers 9E, ce qui était techniquement devenu le scénario à redouter avec la brusque cassure du plancher historique des 11,3E du 8 août ou 10 octobre 2014.

Le titre ne marque même pas les étapes à la baisse qui pouvaient se matérialiser à 10E (support du 4 février 2014), puis 9,3E (17/12/2013)

La valorisation vient de chuter d'un quart de milliard d'E en quelques minutes et en l'absence de supports décelables avant 8,7E (plancher du 23/10/2013) ou 8E (ouverture du 16/10/2013), il est à craindre que la 'capi' se rapproche du milliard d'E, contre plus de 13MdsE en juillet 2018.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 9,40 EUR Euronext Paris -17,69%