Ubiquiti s'envole après avoir publié de solides résultats pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de la société d'infrastructures réseau Ubiquiti UI.N progressent de 4,6% à 600 dollars en pré-ouverture ** La société affiche un BPA ajusté de 4,73 dollars au quatrième trimestre, contre 3,54 dollars il y a un an

** La société annonce un chiffre d’affaires de 937,3 dollars au quatrième trimestre, en hausse d’environ 23,5% par rapport à l’année précédente

** Ces résultats s’expliquent par la hausse du chiffre d’affaires de la plateforme "Enterprise Technology", qui compense la baisse du chiffre d’affaires de la plateforme "Service Provider Technology" - la société

** UI annonce également un dividende en espèces de 1 dollar par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3,7% depuis le début de l'année