Ubiquiti : hausse des résultats au deuxième trimestre

6 février - ** Les actions de la société d'infrastructure de réseau Ubiquiti UI.N augmentent de 7,6 % à 620 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 3,88 $ au deuxième trimestre, en hausse de 70,2 % par rapport à l'année précédente

** Chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 35,8% à 814,9 millions de dollars

** Les résultats sont alimentés par une forte demande d'équipements de réseaux d'entreprise, selon la société

** UI annonce également un dividende en espèces de 80 cents par action

** Les actions ont augmenté de plus de 66% en 2025