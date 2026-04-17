Uber va prendre environ 4,5 % du capital de Delivery Hero
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 11:22
Le prix de vente est de 20,00 EUR par action, ce qui représente une prime d'environ 22 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur un mois des actions Delivery Hero au 16 avril 2026.
Le produit brut total pour Prosus s'élève à environ 270 millions d'euros.
En août 2025, la Commission européenne a approuvé l'acquisition de Just Eat Takeaway.com par Prosus, sous réserve que cette dernière s'engage à réduire considérablement sa participation dans Delivery Hero.
Cette transaction constitue une étape vers la concrétisation de ces engagements.
Prosus a confirmé vouloir céder la partie concernée de sa participation dans Delivery Hero dans les délais impartis.
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