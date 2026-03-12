Uber va lancer des robotaxis avec Wayve et Nissan au Japon
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:46
Les parties commenceront une phase pilote à Tokyo d'ici la fin 2026, en introduisant la Nissan LEAF propulsée par le Wayve AI Driver, disponible pour les usagers via Uber.
Il s'agit du premier partenariat d'Uber avec des véhicules autonomes au Japon et de la prochaine étape dans le déploiement mondial des robotaxis entre Wayve et Uber, qui inclut des services prévus dans plus de dix villes à travers le monde, dont Londres.
L'objectif est d'intégrer le système de conduite autonome IA de Wayve dans le véhicule de Nissan, qui peut accueillir le Wayve AI Driver et se connecter à la plateforme de transport d'Uber.
Lors de la phase initiale, les véhicules circuleront sur le réseau Uber avec un opérateur de sécurité formé à bord.
Dara Khosrowshahi, DG d'Uber, a déclaré : " La mobilité autonome devient une composante de plus en plus importante de la plateforme Uber. Cela reflète notre engagement à long terme envers le Japon, un marché essentiel où l'innovation peut aider à pallier la pénurie de conducteurs et soutenir l'avenir des transports urbains. "
