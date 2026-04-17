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Uber va acquérir une participation supplémentaire de 4,5 % dans Delivery Hero, selon le FT
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 07:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N a conclu un accord pour acquérir une participation supplémentaire de 4,5% dans sa rivale Delivery Hero DHER.DE et achètera pour environ 270 millions d'euros (318,1 millions de dollars) d'actions Delivery Hero à 20 euros l'unité auprès du principal actionnaire de la multinationale allemande, Prosus PRX.AS , a rapporté vendredi le Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

(1 dollar = 0,8488 euro)

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PROSUS RG-N
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