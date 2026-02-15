Uber s'implante sur 7 nouveaux marchés européens dans le cadre de sa campagne de livraison de repas, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Uber UBER.N étend son activité de livraison dans sept nouveaux pays européens cette année, alors que les groupes technologiques intensifient leurs efforts sur le marché de la livraison de nourriture, qui représente plusieurs milliards d'euros, a rapporté le Financial Times dimanche.
