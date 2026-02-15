 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber s'étend à 7 nouveaux marchés européens pour la livraison de repas, selon le FT
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 06:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails du rapport)

Uber UBER.N prévoit de déployer son activité de livraison dans sept nouveaux pays européens cette année, alors que les groupes technologiques intensifient leurs efforts sur le marché de la livraison de nourriture, qui représente plusieurs milliards d'euros, a rapporté le Financial Times dimanche.

L'entreprise américaine lancera des services sur des marchés tels que la République tchèque, la Grèce et la Roumanie, dans le cadre d'une initiative qui, espère-t-elle, permettra de générer un milliard de dollars de réservations brutes supplémentaires au cours des trois prochaines années, selon le rapport.

Susan Anderson, responsable mondiale de la livraison chez Uber, a déclaré au journal qu'il était temps de "placer la barre plus haut, de bousculer les choses et d'offrir une meilleure valeur dans toute la catégorie".

Selon le rapport, l'entreprise s'implantera également en Autriche, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

Uber n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En début de semaine, Uber a accepté d' acquérir la branche livraison de la société turque Getir auprès de l'actionnaire majoritaire émirati Mubadala afin d'étendre sa présence en Turquie.

Valeurs associées

UBER TECH
69,980 USD NYSE -1,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank