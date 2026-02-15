Uber s'étend à 7 nouveaux marchés européens pour la livraison de repas, selon le FT

(Mise à jour avec les détails du rapport)

Uber UBER.N prévoit de déployer son activité de livraison dans sept nouveaux pays européens cette année, alors que les groupes technologiques intensifient leurs efforts sur le marché de la livraison de nourriture, qui représente plusieurs milliards d'euros, a rapporté le Financial Times dimanche.

L'entreprise américaine lancera des services sur des marchés tels que la République tchèque, la Grèce et la Roumanie, dans le cadre d'une initiative qui, espère-t-elle, permettra de générer un milliard de dollars de réservations brutes supplémentaires au cours des trois prochaines années, selon le rapport.

Susan Anderson, responsable mondiale de la livraison chez Uber, a déclaré au journal qu'il était temps de "placer la barre plus haut, de bousculer les choses et d'offrir une meilleure valeur dans toute la catégorie".

Selon le rapport, l'entreprise s'implantera également en Autriche, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

Uber n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En début de semaine, Uber a accepté d' acquérir la branche livraison de la société turque Getir auprès de l'actionnaire majoritaire émirati Mubadala afin d'étendre sa présence en Turquie.