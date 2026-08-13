Uber s'associe à Hinomaru Kotsu pour les robotaxis à Tokyo

Uber Technologies fait part de la signature d'un partenariat opérationnel avec l'un de ses opérateurs de taxis, Hinomaru Kotsu, pour gérer les opérations quotidiennes de la flotte lors du déploiement de véhicules autonomes pilotes à Tokyo, dont le lancement est prévu fin 2026.

Hinomaru Kotsu supervisera les opérations du dépôt, le nettoyage, la maintenance, les inspections, la recharge et la disponibilité des véhicules, tandis qu'Uber rendra ces trajets accessibles aux clients via sa principale application mondiale de covoiturage.

Cette initiative s'appuie sur le protocole d'accord pour un partenariat de robotaxis au Japon, signé le 12 mars dernier par Uber, Wayve et Nissan Motor. En déployant la Nissan LEAF équipée de la technologie AI Driver de Wayve, le projet vise à offrir un environnement fluide permettant aux usagers de profiter de services de robotaxis de pointe comme option de transport quotidien.

"La capitale japonaise présente l'un des environnements de conduite les plus complexes au monde", souligne Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité et de la livraison autonome au sein de la plateforme américaine de services.

"L'expérience opérationnelle étendue de Hinomaru Kotsu et ses normes de sécurité rigoureuses, ainsi que l'ingénierie automobile exceptionnelle de Nissan et la technologie avancée d'IA de Wayve, sont essentielles au succès de ce projet", poursuit-il.