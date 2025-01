Uber s'allie à Nvidia dans la conduite autonome

Uber précise que cette collaboration mobilisera la plateforme Nvidia Cosmos spécialement conçue pour le développement de systèmes d'IA physiques tels que des robots et des véhicules autonomes, et NVidia DGX Cloud est une plateforme d'IA haute performance entièrement.

(AOF) - Uber est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après l'annonce d'une collaboration avec Nvidia pour "accélérer le développement de solutions de conduite autonome sûres et évolutives' grâce à l'IA. 'L’IA générative alimentera l’avenir de la mobilité, nécessitant à la fois des données riches et des capacités de calcul très puissantes", a déclaré Dara Khosrowshahi, CEO d’Uber. "Des millions de trajets ont lieu chaque jour sur Uber, ce qui représente une vaste source de données", souligne l'opérateur.

