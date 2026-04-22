Uber renforce son partenariat stratégique avec Block
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:08
Les établissements pourront également accéder à des paiements instantanés et toucher une large base de clients Uber Eats sur plusieurs marchés internationaux. Cette intégration, déjà active aux États-Unis, sera progressivement étendue au Canada, en Europe et en Australie.
Par ailleurs, Cash App Pay sera intégré aux applications Uber et Uber Eats aux États-Unis, offrant une nouvelle option de paiement fluide, ainsi que des promotions dédiées aux utilisateurs. Cette solution vise à améliorer l'expérience de paiement pour les services de mobilité et de livraison.
Le partenariat s'appuie sur une base de 59 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Cash App et fait suite à l'intégration d'Afterpay en Australie, renforçant la flexibilité des paiements sur la plateforme Uber.
" Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Block et de renforcer la connexion entre nos deux écosystèmes afin de créer des expériences plus fluides tant pour nos partenaires restaurateurs que pour les consommateurs ", a déclaré Susan Anderson, responsable mondiale de la livraison chez Uber.
" De plus, intégrer Cash App Pay comme méthode de paiement sur Uber et Uber Eats offrira à un public plus jeune, diversifié et en croissance une option de paiement plus flexible et fiable. "
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