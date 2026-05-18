Uber renforce sa participation dans la société allemande Delivery Hero et en devient le principal actionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Uber n'a pas l'intention d'augmenter sa participation au-delà de 30 %

* L'assemblée générale annuelle de Delivery Hero est prévue en juin

* L'investisseur activiste Aspex a fait pression pour obtenir des changements

(Ajout d'informations contextuelles, de détails et de commentaires d'analystes tout au long de l'article) par Emanuele Berro

Uber UBER.N a plus que doublé sa participation dans la société allemande Delivery Hero

DHER.DE , devenant ainsi son principal actionnaire, selon une annonce de la société et les données de LSEG publiées lundi.

Delivery Hero DHER.DE a déclaré que son rival avait porté sa participation à environ 19,5 % du capital émis , contre environ 7 % auparavant.La participation d'Uber s'élève à environ 1,7 milliard d'euros, selon les calculs de Reuters.

“Delivery Hero se félicite de cet investissement supplémentaire d'Uber, qui confirme une nouvelle fois la confiance accordée à sa plateforme et à sa stratégie "Everyday App"”, a déclaré la société dans un communiqué.

L'application américaine de covoiturage dispose également d'optionssur 5,6 %supplémentaires des actions, a précisé Delivery Hero. Cela pourrait conférer à Uber une minorité de blocage .

Uber, qui propose un service de livraison en Allemagne en concurrence avec Delivery Hero, a déclaré dans un document réglementaire qu'il n'avait pas l'intention pour l'instant d'augmenter sa participation à 30 %, une décision qui déclencherait une offre obligatoire aux actionnaires restants.

Uber a refusé de commenter au-delà de son document réglementaire. L'action Delivery Hero a clôturéen hausse de5,6 %à la suite de cette annonce.

“Bien que les intentions finales d’Uber concernant une augmentation de sa participation restent floues, nous considérons cette initiative comme une reconnaissance claire de l’attrait stratégique que présente le portefeuille d’actifs de Delivery Hero pour Uber,” ont déclaré les analystes de JPMorgan.

LA BATAILLE ENTRE INVESTISSEURS S'INTENSIFIE

La société de livraison de repas basée à Berlin a vu le volume des transactions sur ses actions augmenter, l'ancien actionnaire majoritaire Prosus s'étant efforcé de se conformer aux conditions imposées par la Commission européenne concernant

l' , l'acquisition de Just Eat Takeaway par Prosus .

La Commission a exigé que la société réduise sa participation dans Delivery Hero à moins de 10 % d'ici la fin de l'été afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence.

Uber a racheté en avril à Prosus une participation de 4,5 % dans Delivery Hero PRX.AS .

L'investisseur activiste Aspex Management a également porté sa participation à environ 15 % en mai dans le cadre d'une campagne contre le directeur général de la société, Niklas Oestberg. En mars, Aspex l'avait exhorté à démissionner et avait fait pression pour une refonte stratégique chez Delivery Hero, incluant un retrait de certaines régions.

L'assemblée générale annuelle de Delivery Hero est prévue le 23 juin.