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Uber réalise un investissement pour soutenir le développement de HysetCo
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 10:28

Uber et HysetCo annoncent un partenariat pour renforcer leurs offres taxi et VTC. Uber investit au sein de HysetCo via un prêt convertible afin de soutenir le développement de HysetCo et de renforcer son offre de taxis à Paris.

C'est la première fois qu'Uber investit dans une entreprise française.

Ce partenariat marque une étape structurante pour HysetCo, qui consolide sa position d'opérateur de référence de la mobilité hydrogène en Europe.

Dès la fin de l'année 2026, les véhicules hydrogène de HysetCo représenteront un véhicule sur cinq éligible à l'offre Business Taxi.

Cette montée en puissance repose sur un objectif d'intégration de près de 2 000 taxis premium à hydrogène issus de la flotte HysetCo au cours des cinq prochaines années.

" En investissant au sein de HysetCo, un acteur incontournable du taxi parisien depuis près d'un siècle, nous nous ancrons encore plus solidement dans le secteur du taxi. De plus, avec les véhicules hydrogène, nous complétons notre arsenal de véhicules pour des trajets zéro émission pour les VTC et faisons un nouveau pas dans notre trajectoire vers la mobilité propre ", a déclaré Laureline Serieys, General Manager d'Uber en France.


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