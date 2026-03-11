Uber proposera les robotaxis de Zoox à Las Vegas dès cet été
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:43
Dans un communiqué, le spécialiste des VTC indique que de premiers exemplaires issus de leur coopération devraient être mis en circulation cet été à Las Vegas, avant un déploiement prévu à Los Angeles à la mi-2027.
Les robotaxis de Zoox seront accessibles directement via l'application Uber. Une fois le service lancé, les utilisateurs pourront se voir proposer un trajet en véhicule autonome Zoox pour les itinéraires éligibles. Parallèlement à cette intégration sur la plateforme Uber, Zoox continuera de proposer ses services via sa propre application à Las Vegas et Los Angeles.
La particularité des robotaxis Zoox réside dans leur conception : contrairement aux modèles standards, ces véhicules ont été intégralement pensés pour le transport de passagers, mettant l'accent sur le confort et la convivialité entre proches.
La course aux robotaxis s'accélère
Il s'agit de la première fois que Zoox collabore avec une plateforme tierce comme Uber.
Zoox poursuit ainsi une expansion progressive face à une concurrence croissante sur le marché des véhicules autonomes. Waymo, filiale d'Alphabet, reste aujourd'hui le leader des déploiements commerciaux, tandis que Tesla mise sur son avance en intelligence artificielle.
Zoox affirme avoir déjà parcouru plus d'un million de kilomètres en mode autonome et transporté plus de 300 000 passagers. Créé en 2010, Uber revendique lui plus de 72 milliards de courses.
Amazon avait fait l'acquisition de Zoox, qui n'était alors qu'une start-up en 2020, pour un montant supérieur à un milliard de dollars.
