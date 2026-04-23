Uber propose les robots de livraison autonomes de Coco Robotics à San Jose
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:10
Les robots de l'entreprise sont désormais opérationnels et offrent un accès à une livraison du dernier kilomètre rapide et zéro émission via Uber Eats.
Ce lancement marque la dernière étape de l'expansion de Coco sur le marché américain, alors que l'entreprise déploie sa flotte à l'échelle mondiale pour atteindre plusieurs milliers de robots.
Le centre-ville de San Jose sert de zone de lancement à Coco pour son arrivée dans la région : un pôle urbain dense et piétonnier regorgeant de centaines de restaurants et de commerces.
L'expansion de Coco à San Jose s'appuie sur son expérience réussie dans les principales villes américaines, notamment Los Angeles, Chicago, Jersey City et Miami.
L'entreprise a réalisé à ce jour plus de 500 000 livraisons zéro émission. Cette expertise opérationnelle permet à la flotte de Coco de s'adapter rapidement aux nouvelles villes et de démarrer ses livraisons à grande échelle dès le premier jour.
" Nous sommes ravis de proposer les robots de livraison autonomes de Coco à San Jose, offrant ainsi à nos clients une nouvelle façon innovante de profiter de leurs restaurants préférés ", a déclaré Aaron Emrich, responsable de la livraison autonome chez Uber Eats.
" Ce lancement marque une nouvelle étape dans le développement des technologies de livraison avancées, et nous sommes impatients de les développer en partenariat avec la communauté de San Jose et tous les utilisateurs de notre plateforme. "
Valeurs associées
|75,110 USD
|NYSE
|-0,64%
A lire aussi
-
Les actionnaires de Warner Bros Discovery (WBD) ont voté majoritairement en faveur du rachat du groupe de médias américain par son concurrent Paramount Skydance lors d'une assemblée générale extraordinaire jeudi, malgré un mouvement d'opposition axé sur l'emploi ... Lire la suite
-
Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 165,8 MEUR au 1er trimestre 2026, contre 166,3 MEUR au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires est relativement stable au global, la croissance organique de 2,2% ayant été compensée par un impact négatif ... Lire la suite
-
Informatique à distance: Microsoft face à une action collective à 1,7 milliard de livres au Royaume-Uni
Microsoft est visé par une action collective à 1,7 milliard de livres (2 milliards d'euros) au Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les plaignants, qui accusent le géant américain d'avoir abusé de sa position dominante pour surfacturer des entreprises. La procédure est ... Lire la suite
-
Privatisation de TAP Air Portugal: Air France-KLM et Lufthansa invités à déposer des offres contraignantes
Les groupes Air France-KLM et Lufthansa ont été retenus pour la phase suivante de la privatisation de TAP Air Portugal, et sont invités à soumettre des offres contraignantes, a annoncé jeudi le gouvernement portugais à l'issue d'un conseil des ministres. Air France-KLM ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer