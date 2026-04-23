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Uber propose les robots de livraison autonomes de Coco Robotics à San Jose
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:10

Coco Robotics, la plus grande plateforme mondiale de livraison robotisée urbaine, a annoncé l'extension de son service de livraison autonome à San Jose, en Californie.

Les robots de l'entreprise sont désormais opérationnels et offrent un accès à une livraison du dernier kilomètre rapide et zéro émission via Uber Eats.

Ce lancement marque la dernière étape de l'expansion de Coco sur le marché américain, alors que l'entreprise déploie sa flotte à l'échelle mondiale pour atteindre plusieurs milliers de robots.

Le centre-ville de San Jose sert de zone de lancement à Coco pour son arrivée dans la région : un pôle urbain dense et piétonnier regorgeant de centaines de restaurants et de commerces.

L'expansion de Coco à San Jose s'appuie sur son expérience réussie dans les principales villes américaines, notamment Los Angeles, Chicago, Jersey City et Miami.

L'entreprise a réalisé à ce jour plus de 500 000 livraisons zéro émission. Cette expertise opérationnelle permet à la flotte de Coco de s'adapter rapidement aux nouvelles villes et de démarrer ses livraisons à grande échelle dès le premier jour.

" Nous sommes ravis de proposer les robots de livraison autonomes de Coco à San Jose, offrant ainsi à nos clients une nouvelle façon innovante de profiter de leurs restaurants préférés ", a déclaré Aaron Emrich, responsable de la livraison autonome chez Uber Eats.

" Ce lancement marque une nouvelle étape dans le développement des technologies de livraison avancées, et nous sommes impatients de les développer en partenariat avec la communauté de San Jose et tous les utilisateurs de notre plateforme. "

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