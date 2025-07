Uber: programme mondial de robotaxis autonomes avec Lucid et Nuro information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 16:22









(Zonebourse.com) - Uber annonce le lancement, dès l'an prochain, d'un service mondial de robotaxis haut de gamme, réservé à sa plateforme de VTC, en partenariat avec Lucid Group, Inc. (constructeur de véhicules électriques) et Nuro, Inc. (spécialiste des systèmes autonomes).



Cette offre combinera le SUV Lucid Gravity, équipé du système autonome Nuro Driver (niveau 4), avec la puissance de gestion de flotte d'Uber.*



Uber prévoit de déployer plus de 20 000 véhicules sur six ans, opérés par elle-même ou des partenaires. Un premier prototype circule déjà sur un circuit fermé à Las Vegas. Uber investira plusieurs centaines de millions de dollars dans Lucid et Nuro pour accompagner ce projet.











