Uber, Pony.ai et Verne s'associent pour lancer le premier service de robotaxi d'Europe en Croatie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N s'est associé à Pony.ai PONY.O et à la startup de véhicules autonomes Verne pour déployer le premier service commercial de robotaxi en Europe, dont les opérations devraient débuter dans la capitale croate Zagreb.

Dans le cadre de cet accord, la société chinoise de robotaxi Pony.ai fournira la technologie de conduite autonome, tandis que la startup croate Verne sera le propriétaire de la flotte et gérera les opérations quotidiennes, ont déclaré les entreprises jeudi.

Uber intégrera le service dans sa plateforme mondiale de covoiturage, parallèlement à l'application de Verne destinée aux clients.

Les entreprises "visent à construire une voie évolutive vers des services commerciaux de robotaxis à Zagreb et, au fil du temps, potentiellement dans d'autres villes européennes et d'autres marchés, avec des plans d'évolution vers une flotte de milliers de robotaxis au cours des prochaines années", indique le communiqué.

Dans le cadre de cet accord, Uber investira également dans Verne, nommé d'après l'écrivain français Jules Verne, et soutiendra son expansion en tant que partenaire stratégique.

Le trio a déjà commencé à effectuer des tests sur route à Zagreb, et les préparatifs pour les services payants sont en cours.

Verne dirigera les efforts visant à obtenir l'approbation réglementaire européenne pour les lancements et coordonnera le déploiement des robotaxis de Pony.ai dans les plateformes de Verne et d'Uber.

Uber a établi des partenariats avec près d'une vingtaine d'entreprises spécialisées dans la technologie des véhicules autonomes pour tous les cas d'utilisation, des robotaxis au camionnage en passant par les robots livreurs de trottoirs et les drones, car elle cherche à tirer parti de l'intérêt croissant pour les taxis sans chauffeur.