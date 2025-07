Uber: partenariat stratégique pluriannuel avec Baidu information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 16:10









(Zonebourse.com) - Uber Technologies a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel avec Baidu -groupe technologique chinois notamment spécialisé notamment dans l'IA et la conduite autonome- visant à déployer des milliers de véhicules autonomes Apollo Go de Baidu sur la plateforme Uber dans plusieurs marchés mondiaux, en dehors des États-Unis et de la Chine continentale.



Cette collaboration a pour objectif d'accroître l'offre de solutions de covoiturage abordables et fiables en intégrant les véhicules autonomes avancés de Baidu au vaste réseau d'Uber.



Les premiers déploiements sont attendus en Asie et au Moyen-Orient d'ici la fin de l'année. Après le lancement, si un passager réserve un trajet Uber éligible, il pourrait se voir proposer un déplacement assuré par un véhicule autonome Apollo Go entièrement sans conducteur.



En tant que premier service mondial de transport autonome à la demande, Apollo Go exploite une flotte opérationnelle de plus de 1000 véhicules entièrement autonomes dans 15 villes, dont Dubaï et Abou Dhabi.





